Ярош готовий взяти на поруки затриманих через бійку на Драгобраті

Відповідну заяву він оприлюднив на свої сторінці у Facebook.

"Всім хлопцям, які воювали можу дати найкращі характеристики. Ще вчора дав вказівку своїм юристам зайнятися цією справою. Готовий побратимів взяти на поруки…", - написав він.

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За його словами, "на фронті, захищаючи Україну від російсько-імперської агресії, друзі "Хорват" і "Бєс" поводили себе як Герої, в боях отримали поранення і контузії".

Як повідомляв УНІАН, двом з п'яти затриманих учасників бійки на гірськолижному курорті Драгобрат суд вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці. Щодо інших трьох осіб судове засідання триває.

Раніше Закарпатська ОДА заявила про причетність до бійки на Драгобраті членів "Правого сектору".

За даними ОДА, п’ятеро громадян 10 січня близько 4.00 ранку п’яні увірвалися до турбази "Хата магната" і примусили кухаря і бармена готувати їм їжу, хоча на той час на турбазі не було світла. Після цього вони побили одного з кухарів та бармена, котрі з численними тілесними ушкодженнями госпіталізовані.