Порошенко: тиск на Росію має продовжуватися, доки вона не почне поважати суверенітет сусідів

22:39, 12 січня 2016
Політика
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Президент України Петро Порошенко закликає продовжувати міжнародний тиск на Росію, доки вона не поховає сокиру війни та не почне поважати суверенітет своїх сусідів.

president.gov.ua

Про це він заявив на зустрічі з послами іноземних держав в Україні, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Порошенко запевнив, що Україна залишається відданою виконанню Мінських домовленостей, на противагу Росії.

"Поки Росія однією рукою підписувала мирні документи в Мінську, іншою - вона заливала кров'ю українське місто Дебальцеве. Без міжнародного тиску Росія не зупиниться. Тиск має продовжуватись, доки Москва остаточно не поховає сокиру війни та не почне поважати суверенітет своїх сусідів", - цитує Порошенка його прес-служба.

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