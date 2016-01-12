Порошенко: тиск на Росію має продовжуватися, доки вона не почне поважати суверенітет сусідів

Про це він заявив на зустрічі з послами іноземних держав в Україні, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Порошенко запевнив, що Україна залишається відданою виконанню Мінських домовленостей, на противагу Росії.

"Поки Росія однією рукою підписувала мирні документи в Мінську, іншою - вона заливала кров'ю українське місто Дебальцеве. Без міжнародного тиску Росія не зупиниться. Тиск має продовжуватись, доки Москва остаточно не поховає сокиру війни та не почне поважати суверенітет своїх сусідів", - цитує Порошенка його прес-служба.

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