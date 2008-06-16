Ющенко подарував Полу МакКартні сорочку (фоторепортаж)

Президент України Віктор Ющенко разом із дружиною пані Катериною Ющенко провели зустріч із Полом Маккартні, повідомляє прес-служба Президента.

В.Ющенко подякував П.Маккартні за візит до України та концерт, який став подією в світі музики. Також на зустрічі йшлося про вплив «The Beatles» та зокрема сера Пола Маккартні на розвиток сучасної музики та виховання молодого покоління в дусі гуманізму, патріотизму та свободи.

Під час зустрічі Пол Маккартні отримав подарунок від президентського подружжя - фотоальбом про Україну та вишиванку.

Фото Михайла Марківа / УНІАН