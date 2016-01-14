Порошенко звільнив заступника командувача Нацгвардії Мясникова
15:57, 14 січня 2016Політика
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Президент України Петро Порошенко звільнив з посади заступника командувача Національної гвардії Олега Мясникова.
Водночас Мясникова призначили командувачем Нацгвардії / Фото УНІАН
Відповідний указ №5/2016 оприлюднено на офіційному сайті глави держави.
«Звільнити Мясникова Олега Віталійовича з посади заступника командувача Національної гвардії України та зарахувати його в розпорядження командувача Національної гвардії України», - йдеться в указі.
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Як повідомляв УНІАН, у квітні 2014 року на той час в.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов своїм указом призначив Мясникова заступником командувача Нацгвардії.
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