Порошенко звільнив заступника командувача Нацгвардії Мясникова

Відповідний указ №5/2016 оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

«Звільнити Мясникова Олега Віталійовича з посади заступника командувача Національної гвардії України та зарахувати його в розпорядження командувача Національної гвардії України», - йдеться в указі.

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Як повідомляв УНІАН, у квітні 2014 року на той час в.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов своїм указом призначив Мясникова заступником командувача Нацгвардії.