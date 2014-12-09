У Раді зареєстровано законопроект про виведення Нацгвардії з підпорядкування МВС

Відповідну ініціативу (Про внесення змін до Закону України "Про Національну гвардію України") було зареєстровано 4 грудня низкою депутатів-членів ВО "Свобода", повідомляє ZN.UA.

Основним завданням закону його автори бачать "розширення можливостей застосування Національної гвардії, зниження залежності від окремих відомств, розширення парламентського контролю", - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

"Проектом Закону пропонується вивести Національну гвардію з-під адміністративного та військово-політичного керівництва Міністерства внутрішніх справ України, передати функції останнього Президенту України та командувачу Національної гвардії, запровадити контроль Верховної Ради України за кадровою політикою та діяльністю Національної гвардії, вилучити з тексту фіксовану чисельність особового складу Національної гвардії України (її визначатиме Верховна Рада, зараз вона обмежена 60 тис. осіб - ред.)", - наголошується в документі.

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Якщо згідно з чинним законодавством командувач Національної гвардії України призначається на посаду і звільняється з цієї посади Верховною Радою України за поданням президента України, то цей закон передбачає, що він буде призначатися тільки на термін у п'ять років і "достроково звільнятися з посади Верховною Радою України".

Крім того, саме ВР отримає право призначати першого заступника та заступників командувача Нацгвардії України за поданням президента. Зараз це може робити президент без узгодження з парламентом.