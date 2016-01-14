Порошенко днями подасть до ВР законопроекти щодо прискорення запуску безвізового режиму з ЄС

Президент України Петро Порошенко планує найближчими днями подати до Верховної Ради останні першочергові кілька законопроектів щодо прискорення формальних процедур Європейського Союзу, які необхідні для запуску безвізового режиму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на своїй першій у 2016 році прес-конференції в Києві.

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«Поїздки до Європейського Союзу без віз нарешті мають стати реальністю вже цього року. І протягом найближчих днів я подам останні першочергові кілька законопроектів, які пришвидшують формальні процедури Євросоюзу, які необхідні для запуску безвізового режиму», - сказав він.

За його словами, в тому числі йдеться і про повернення норми про електронне декларування доходів державних службовців.