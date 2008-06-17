Верховна Рада перенесла Семенюк на четвер

Верховна Рада України перенесла на четвер, 19 червня, розгляд програми приватизації на 2008 рік і питання щодо зміни керівництва Фонду державного майна.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалене через те, що парламентський Комітет з питань економічної політики ще не надав свої висновки щодо проекту програми приватизації.

Народні депутати вирішили розглянути ці питання в четвер, після надання комітетом висновків щодо проекту програми.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня фракції коаліції внесли подання про розгляд у Верховній Раді питання про відставку Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з посади голови ФДМУ. Фракція БЮТ висунула на посаду керівника Фонду держмайна заступника керівника фракції Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА.