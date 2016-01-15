Поліція: Теракт у Джакарті організував радикальний ісламіст Бахрун Наїм

Про це в п'ятницю повідомив глава столичної поліції Тіто Карнавиан.

За даними правоохоронних органів, Наїм зараз знаходиться на території сирійської провінції Ракка і воює в лавах угруповання "Ісламська держава", пише ТАСС.

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"Наїм має намір стати лідером регіонального крила ІД в Південно-Східній Азії. Однак є й інші претенденти", - повідомив журналістам глава джакартської поліції.

За його словами, атака в Індонезії була покликана "довести право Наїма на персональне лідерство" в регіоні. Карнавіан також підтвердив, що всі п'ять терористів, які влаштували атаку в Джакарті, є індонезійськими громадянами.

Наїм, колишній власник інтернет-кафе в провінції Центральна Ява, в червні 2011 року був засуджений на батьківщині до 2,5 року в'язниці за незаконне зберігання зброї та порушення режиму надзвичайного стану.

За інформацією спецслужб, після звільнення він покинув республіку, попрямувавши в Сирію.

Як повідомляв УНІАН, в результаті серії вибухів в Джакарті загинули, за останніми даними, 17 людей. За даними Reuters, один вибух стався поряд з великим торговим центром. Associated Press зазначає, що один з них стався навпроти торгового центру, в районі також розташовані фешенебельні готелі, посольства і офісні будівлі.