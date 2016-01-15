Геращенко: Віце-прем'єра не призначають, бо головним євроінтегратором призначив себе Яценюк

Про це вона написала у Facebook, коментуючи інформацію про те, що країни ЄС вимагають призначення віце-прем'єра з євроінтеграції.

"Ми від комітету євроінтеграції вимагаємо від коаліції та уряду визначитися з кандидатурою віце-прем'єра вже рік! І не просто призначити за принципом "аби було", а наділити конкретними повноваженнями і надати механізми та всі необхідні важелі для повноцінної роботи", - зазначила вона.

"Чому це не відбувається? Боюся, тому що прем'єр-міністр головним євроінтегратором в уряді призначив себе. В результаті ми запізно отримуємо законопроекти, необхідні задля імплементації Угоди, в уряді взагалі ніхто серйозно не займається ЗВТ з ЄС, не є мотором і промоутером цієї важливої для бізнесу теми (особливо в умовах втрати російського ринку!)", - наголосила Геращенко.

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"Щодо заступників міністрів з євроінтеграції, відібраних на конкурсах, то це окрема пісня. На жаль, деякі з них, окрім англійської, більше нічого не знають і не розуміють, ані в євроінтеграції, ані в роботі свого власного міністерства", - вважає депутат.

За її словами, вони не з'являються на засіданнях комітету.

"Думаю, коаліція, яка має голосну назву про європейський вибір України, має нарешті реально, а не ритуально зайнятися євроінтеграцією. Бо з усією відповідальністю можу заявити, що якби не постійна увага до цієї тематики президента і його підштовхування певних процесів ( в тому числі щодо безвізового режиму), боюся, ми б були далекі і від безвізового, і від інших важливих в контексті євроінтеграції тем", - переконана Геращенко.