У ЄС вимагають від України призначити віце-прем'єра з питань євроінтеграції

11:50, 15 січня 2016
Політика
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Принаймні 9 країн ЄС наполягають на тому, щоб Україна призначила віце-прем'єра з питань євроінтеграції.

REUTERS

Про це повідомляють проінформовані джерела, пише Європейська правда.

Авторами відповідного документа, за деякими даними, є данські дипломати.

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Цю інформацію на своїй сторінці у Twitter також підтвердив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"9 держав-членів ЄС, у тому числі Німеччина, хочуть, щоб Україна призначила віце-прем'єра з європейської інтеграції. Відповідне питання буде дискутуватися в понеділок", - написав він.

Водночас цифра у 9 підписантів, за даними джерел, не є остаточною, збір підписів триває.

Як відомо, президент України Петро Порошенко закликав уряд та коаліцію вирішити питання з призначенням віце-прем'єра з євроінтеграції.

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