У ЄС вимагають від України призначити віце-прем'єра з питань євроінтеграції

Про це повідомляють проінформовані джерела, пише Європейська правда.

Авторами відповідного документа, за деякими даними, є данські дипломати.

Читайте такожЄвродепутат: для безвізового режиму "домашнє завдання" Україна має виконати повністю

Цю інформацію на своїй сторінці у Twitter також підтвердив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

9 EU member states, including #Germany, want #Ukraine to create a vice-PM for European integration in discussion paper to be discussed Mon — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 15 Січень 2016

"9 держав-членів ЄС, у тому числі Німеччина, хочуть, щоб Україна призначила віце-прем'єра з європейської інтеграції. Відповідне питання буде дискутуватися в понеділок", - написав він.

Водночас цифра у 9 підписантів, за даними джерел, не є остаточною, збір підписів триває.

Як відомо, президент України Петро Порошенко закликав уряд та коаліцію вирішити питання з призначенням віце-прем'єра з євроінтеграції.