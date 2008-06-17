Схеффер розвіяв українські міфи про НАТО

Генеральний секретар НАТО Яап ДЕ ХООП СХЕФФЕР закликає вести інформативні дискусії щодо Північноатлантичного альянсу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Давайте вести інформативні дискусії, а не дискусії, які грунтуються на багатьох міфах, які я чув останнім часом", - сказав він. Серед міфів, які розповсюджуються в Україні щодо НАТО, Генсек Альянсу назвав можливість розташування натовських баз на території України, участь українських військових в операціях НАТО, а також розташування військо-морських баз НАТО на території України. «Все це неправда», - наголосив він.

Я.СХЕФФЕР зазначив, що вступ до родини демократичних країн, якою є НАТО, лише посилює суверенітет України. Він також нагадав, що делегація послів НАТО зараз перебуває у Львові, Харкові і Дніпропетровську, де зустрічається з українцями.