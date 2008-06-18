Людина Черновецького марно тягнула руку на Кабміні

Кабінет Міністрів переніс розгляд питання про цінову ситуацію за участі керівників регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО сьогодні журналістам у Кабінеті Міністрів.

«Засідання з розгляду цього питання перенесено на інший термін. Це питання взагалі не розглядалося», - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

Він повідомив, що уряд не задавав йому жодних питань про роботу київської влади щодо запобігання зростанню цін та інфляції. «Я тягну руку, щоб мені дали слово, але мені слово не дали», - додав А.ГОЛУБЧЕНКО.

Він наголосив, що претензії, які були висловлено на адресу київської влади, стосувалися не роботи міськадміністрації, а конкретних людей, що посідають певні посади в Києві.

«На мій погляд, ці вислови були дуже некоректними, особливо після того, як більшість киян підтримала чинного мера (на дострокових виборах 25 травня – УНІАН)», - пояснив А.ГОЛУБЧЕНКО.

«Окрім політичних слів, я нічого конкретного не почув. Нічого конкретного, окрім «поганий», і все. Ось він - поганий, і тому ми з ним (ЧЕРНОВЕЦЬКИМ) не працюватимемо», - повідомив представник київської влади.