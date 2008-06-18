Чечетов натякає, що до ПР в Раді тягнеться все живе - як до сонця

Народний депутат від Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ стверджує, що його політична сила веде переговори про формування нової коаліції з усіма фракціями у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

За словами М.ЧЕЧЕТОВА, голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК має набратися мужності та оголосити про те, що де-юре коаліції не існує, і дати можливість конструктивним силам сформувати нову коаліцію. Він зазначив, що такою конструктивною силою є саме Партія регіонів.

«Що стосується Партії регіонів, то ви знаєте, що це мегаполітична партія, тому всі тяжіють до неї. Це як планетарна система: є сонце, а є планети», - сказав М.ЧЕЧЕТОВ.