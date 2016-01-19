МЗС: війна на Донбасі буде "козирем" опонентів Асоціації України з ЄС перед референдумом у Нідерландах

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції щодо системних та спланованих провокацій перед запланованим на 6 квітня референдумом у Нідерландах.

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Кулеба зазначив, що "є у нас у Нідерландах сильні опоненти, яких своїми каналами підтримують різні сили, в тому числі й Російська Федерація".

"Але є у нас там і друзі, які допомагають нам, які будуть вести кампанію "за" підписання, тобто, на підтримку Угоди про асоціацію Україна-ЄС", - сказав він і додав, що потужні голландські урядові та неурядові структури розпочнуть офіційну кампанію на захист Угоди про асоціацію.

Посол МЗС, говорячи про інформаційну протидію, зауважив, що "будуть задіяні два ключові аргументи, які нам зараз відомі за результатами аналізу голландської аудиторії".

"Два ключові аргументи проти Угоди про асоціацію: це війна і корупція... Звичайно, конфлікт на сході України залишатиметься "козирем" в руках опонентів Угоди про асоціацію. І ті події, які розгортатимуться на сході, вони, безперечно, будуть також використовуватися і Росією, і опонентами Угоди про асоціацію для того, щоб вести кампанію проти України", - сказав він.

У свою чергу представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький також зазначив, що Росія використовуватиме бойові дії та складну ситуацію на сході України для того, щоб "ще більше загострити ситуацію і створити всі умови для того, щоб дискредитувати нашу державу перед європейською спільнотою".

Він також зауважив, що одним із прикладів загострення ситуації є збільшення кількості обстрілів позицій українських військ в зоні АТО.

"З початку року кількість обстрілів не лише не зменшилася, а навпаки збільшилася. Протягом останнього тижня Головним управлінням розвідки зафіксовано близько 300 випадків обстрілів наших позицій. Це з урахуванням того, що на попередньому тижні таких обстрілів було всього близько 150", - сказав Скібіцький.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня 2016 року в Нідерландах відбудеться консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС. На голосування виноситься питання: "Ви "за" чи "проти" ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?" Референдум був ініційований групою GeenPeil.

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер висловлював думку, що негативний результат нідерландського референдуму щодо Угоди про асоціацію з Україною буде вигідний Росії та може призвести "до континентальної кризи".

Проте прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте обіцяв агітувати на підтримку асоціації між ЄС та Україною та розвінчувати міфи щодо документа.