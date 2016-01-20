Касько пояснив, чому Україна поки що не може повернути з-за кордону вкрадені екс-посадовцями активи

Про це заступник генерального прокурора України Віталій Касько сказав в інтерв'ю BBC-Україна.

Представник Генеральної прокуратури вважає, що на цьому етапі важко казати, чи продовжить Європейський Союз санкції на наступний рік щодо всіх 18 високопосадовців або ж декого з них, тому що в ЄС ще триває дискусія з цього приводу.

"Може бути ухвалене політичне рішення про продовження санкцій ЄС в цілому чи частково. Якщо так станеться, то це вже буде аванс в кубі для українських правоохоронних органів", - заявив Касько.

У зв'язку з цим він наголосив: "Чесно кажучи, на сьогодні слідчі органи не дійшли до тієї стадії розслідування, щоб активи найближчим часом повернули".

Також Касько повідомив, що провадження проти колишніх високопосадовців, прізвища яких внесено до санкційного списку, надалі розслідує Головне слідче управління Генпрокуратури.

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"Я до цього розслідування не мав і не маю стосунку. Але я дотичний до ситуації через призму міжнародної співпраці, я чую думки наших міжнародних експертів, які намагаються допомогти слідчим", - пояснив Касько.

Він висловив переконання, що якщо санкції продовжать, то це буде величезним авансом і політичним рішенням на підтримку України, а не наслідком роботи українських слідчих.

Разом з цим Касько не назвав конкретні суми заарештованих за кордоном коштів.

"Йдеться не тільки про арештовані кошти у банках, а й майно, яхти, земельні ділянки і будинки, оцінки яких немає", - додав заступник генпрокурора.

Як повідомляв УНІАН, раніше Касько висловлював думку, що ЄС у березні 2016 року скасує санкції проти колишніх українських високопосадовців, запроваджені після Революції Гідності, оскільки українські правоохоронні органи досі не надали європейським доказів, що активи екс-чиновників здобуті злочинним шляхом.

2014 року Генеральна прокуратура України відкрила більш як 30 кримінальних проваджень щодо екс-президента Януковича і людей з його оточення.

За рішенням Ради ЄС спочатку було застосовано обмежувальні санкції проти 22 колишніх українських високопосадовців і пов'язаних з ними осіб. Аналогічні санкції застосовано урядами США, Канади та Швейцарської конфедерації. На банківських рахунках у Швейцарії, Латвії, Ліхтенштейні арештовано кошти колишніх високопосадових осіб.

Довідка УНІАН. Євросоюз 5 березня 2014 року заморозив активи 18 українських громадян, підозрюваних у незаконному привласненні державних коштів та причетності до порушень прав людини в Україні.

5 березня 2015 року Євросоюз виключив із санкційного списку колишнього першого заступника глави Адміністрації президента України Андрія Портнова, а також екс-радника Януковича Ігоря Калініна, екс-голови Служби безпеки Олександра Якименка та сина екс-прем’єр-міністра Миколи Азарова Олексія.