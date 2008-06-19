Кільчицька звільнилася?

Мер підписав розпорядження - джерело

Мер Києва Леонід Черновецький звільнив заступника голови міськадміністрації Ірену Кільчицьку, повідомляють Подробности. "Сьогодні мер підписав розпорядження про звільнення", - повідомило джерело в Київміськадміністрації. За його словами, Кільчицка звільнилася за власним бажанням. Нагадаємо, Кільчицьку призначили заступником голови Київміськадміністрації в липні 2006 року.

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