Кільчицька звільнилася?
08:09, 19 червня 2008Політика
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Мер підписав розпорядження - джерело
Мер Києва Леонід Черновецький звільнив заступника голови міськадміністрації Ірену Кільчицьку, повідомляють Подробности.
"Сьогодні мер підписав розпорядження про звільнення", - повідомило джерело в Київміськадміністрації.
За його словами, Кільчицка звільнилася за власним бажанням.
Нагадаємо, Кільчицьку призначили заступником голови Київміськадміністрації в липні 2006 року.
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