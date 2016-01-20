Уряд Нідерландів буде просити підтримати Угоду про асоціацію з Україною на референдумі

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр головуючих в ЄС Нідерландів Марк Рютте під час виступу в Європейському парламенті у Страсбурзі.

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«Я переконаний, що нам потрібна українська Угода (про асоціацію), тому що, з одного боку – це Угода про зону вільної торгівлі, але вона також має стосунок до стабільності на кордонах Євросоюзу. Це не про вступ (України до ЄС). Саме тому я і мої колеги на референдумі в Нідерландах виступимо на підтримку цієї угоди з Україною», - заявив Рютте.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня 2016 року в Нідерландах відбудеться консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС. На голосування виноситься питання: ви «за» чи «проти» ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС? Референдум був ініційований групою GeenPeil.