Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО прибула до Брюсселя з одноденним робочим візитом.

Як передає кореспондент УНІАН, у ході візиту вона планує зустрітися з Генеральним секретарем Ради ЄС, Високим представником зі спільної зовнішньої політики й політики безпеки Хав’єром СОЛАНОЮ й віце-президентом Європейської комісії Гюнтером ФЕРХОЙГЕНОМ.

Також Ю.ТИМОШЕНКО візьме участь у саміті Європейської народної партії, в рамках якого передбачено її зустріч із керівниками урядів європейських держав.

У ході візиту прем`єр-міністра супроводжує міністр палива та енергетики Юрій ПРОДАН, який планує сьогодні провести зустріч із Комісаром Єврокомісії з питань енергетики Андрісом ПІБАЛГСОМ, а також віце-прем`єр-міністр Григорій НЕМИРЯ.