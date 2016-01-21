Гусєв повідомив, що Кабмін прийняв його відставку з посади замміністра оборони

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні для мене особливий день. Хочу висловити щиру подяку Кабміну за те, що була прийнята моя повторна заява на звільнення за власним бажанням", - йдеться в повідомленні.

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"Мені потрібен деякий час на переосмислення багатьох подій, які трапились за цей рік на посаді заступника Міністра оборони України. Я виконав своє забов'язання перед суспільством та волонтерською спільнотою щодо роботи над реформами в Міноборони протягом цілого року, починаючи з січня 2015. Я візьму паузу для аналізу того, де мої знання та досвід можуть бути використані на користь Україні", - зазначив Гусєв.

Шановні френди та випадкові дописувачі! Сьогодні для мене особливий день. Хочу висловити щиру подяку Кабміну за те, щ... Posted by Yuriy Husyev on Wednesday, January 20, 2016

Раніше УНІАН повідомляв, що заступник міністра оборони Юрій Гусєв написав заяву про звільнення з посади додавши, що причиною для заяви є різного роду публікації та інформаційні повідомлення.