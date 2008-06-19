БЮТ оголосив свій ультиматум

Фракція БЮТ продовжуватиме блокувати трибуну та президію Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв`ю журналістам лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

Він зазначив, що «ми фарс продовжувати не збираємося», тобто збереження ситуації, коли не відбувається голосування.

І.КИРИЛЕНКО підкреслив, що у фракції БЮТ є вимоги щодо повернення до голосування законопроектів, які «мають велике значення для політикуму і для України».

За його словами, робота буде розблокована в тому випадку, коли будуть чіткі домовленості, що понад 300 голосів буде віддано за законопроекти, які передбачають скасування депутатської недоторканності, скасування всіх депутатських пільг і введення імперативного мандату, щоб у майбутньому не було «політичної корупції».

Він додав, що «політична корупція» призвела до дострокових виборів у 2007 році і може призвести до дострокових виборів знову.

Він наголосив, що фракція БЮТ продовжуватиме блокувати роботу парламенту і розпочнеться відлік 30 днів, після якого має бути розпущена Верховна Рада.

В той же час І.КИРИЛЕНКО зазначив, що під час Погоджувальної ради представники фракції Партії регіонів наголошували на тому, що готуються до дострокових виборів.

Він додав, що БЮТ до виборів готовий, але ініціювати їх не буде.

«Ми у витоків дострокових виборів не стояли і стояти не будемо», - додав І.КИРИЛЕНКО