Зварич радить опозиції відправити уряд у відставку

Представник фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Роман ЗВАРИЧ вважає, що опозиція має відправити у відставку уряд, якщо хоче довести, що коаліції в парламенті не існує.

Зокрема, в інтерв’ю журналістам Р.ЗВАРИЧ зауважив, що є декілька варіантів виходу із ситуації, що сьогодні склалась в парламенті.

Перший варіант, за його словами, полягає в тому, що одна з фракцій коаліції має ухвалити рішення про вихід з більшості. Водночас він переконаний, що це є неможливим ні сьогодні, ні в перспективі, оскільки не у НУ-НС, не у БЮТ немає настроїв.

Другим варіантом Р.ЗВАРИЧ назвав те, що опозиція має зібрати 150 підписів під проектом постанови про відставку уряду і якщо в неї є голоси відправити уряд у відставку. «Такий проект можливий», - сказав Р.ЗВАРИЧ.

Він також зазначив, що сьогодні ситуація перебуває в клінчі, оскільки комуністи і регіонали наполягають на тому, щоб було оголошено «про смерть коаліції», при цьому називаються «тумані підстави для цього».

Також Р.ЗВАРИЧ нагадав, що Партія регіонів вимагає, аби продовжувалась робота парламенту, але відмовляється голосувати за свої ж закони.