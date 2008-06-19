Литвин не хоче притулятися і долучатися

Лідер блоку Литвина Володимир ЛИТВИН вважає, що найкращим шляхом виходу з кризової ситуації в парламенті було б оголошення консультацій щодо формування нової коаліції.

Таку думку він висловив в інтерв’ю журналістам сьогодні.

В.ЛИТВИН розповів, що в ході погоджувальної ради він виступав з пропозицією оголосити про розпад діючої коаліції і почати переговори щодо формування нової: «якщо всі так уболівають за країну і виходять з того, що на першому місці стоїть формальний показник – тобто коаліція, то потрібно сказати, що коаліції не існує, а якщо її не існує, то є можливість проведення повномасштабних переговорів (щодо створення нової) коаліції, не на принципах приєднайтесь, притуліться, долучіться».

При цьому В.ЛИТВИН переконаний, що переговори потрібно вести навколо серйозних питань і починати з’ясування стану, в якому перебуває країна, шляхів виходу із складної ситуації в країні, а також обговорити заходи, які будуть для цього вживатись і хто їх буде проводити. «І тоді в природний спосіб складеться та формальна вимога, яку сьогодні вимагає Конституція – коаліція», - сказав В.ЛИТВИН.

Він також висловив думку, що дострокові вибори нічого не дадуть, оскільки не змінять конфігурацію парламенту. «Розмови про дострокові вибори мені нагадують войовничі рухи племен, які намагаються залякати один одного, розуміючи, що ніхто не готовий до виборів, і насамперед ті, хто про них голосно говорить, оскільки жодної перспективи на них не отримають», - сказав В.ЛИТВИН. Він назвав це дешевим способом залякати один одного. Лідер фракції також висловив думку, що влада не повинна «перекладати свою недолугість» на людей, оскільки більшість громадян України проти дострокових виборів. В.ЛИТВИН вважає, що серйозно змінити ситуацію вибори могли лише б за однієї умови, якщо змінити виборчу систему.