Ющенко доводить, що послідовний

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що політична ситуація не повинна впливати на створення для учасників дорожнього руху безпечних умов пересування.

Як повідомили УНІАН в прес-службі глави держави, про це заявив заступник глави Секретаріату Президента України – Уповноважений Президента з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України Ігор ПУКШИН, коментуючи відмову ВР ухвалити відповідний законопроект.

«Глава держави впевнений, що політичні пристрасті в парламенті не повинні стати перепоною у створенні для учасників дорожнього руху безпечних умов пересування та захисті їх прав та законних інтересів», – він.

І.ПУКШИН запевнив, що вирішення проблем забезпечення безпечних умов для учасників дорожнього руху, збереження життя і здоров`я громадян, а також підвищення ефективності впливу на дисципліну учасників дорожнього руху знаходяться на постійному контролі у Президента України.

Він нагадав, що ефективним засобом для реалізації такої політики глави держави мало б стати прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху», поданого Президентом України до парламенту. Однак, за його словами, необгрунтована позиція Верховної Ради України щодо вирішення проблем, пов`язаних з безпекою дорожнього руху, та результати розгляду зазначеного законопроекту 17 червня 2008 року завадили впровадженню ефективних заходів щодо вирішення зазначених проблем.

І.ПУКШИН підкреслив, що глава держави послідовний у своїй позиції, і з метою усунення недоліків у забезпеченні безпеки дорожнього руху 17 червня 2008 року підписав Указ «Про додаткові заходи щодо запобігання дорожньо-транспортним пригодам». Заступник Глави Секретаріату пояснив, що до підписання цього документа Главу держави спонукали ряд причин. Зокрема, за останній місяць в Україні було зареєстровано цілу низку дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками. Крім того, занепокоєння викликала зухвала поведінка водіїв, що їх скоїли. За словами І.ПУКШИНА, не в останню чергу це стало можливим внаслідок перебування водіїв у стані алкогольного сп`яніння. Зазначені факти викликали неабияке обурення серед громадськості, про що свідчать численні звернення до Президента України, його Секретаріату та повідомлення в ЗМІ.

По-друге, наголосив заступник глави Секретаріату, своїм указом глава держави звертає увагу на доцільність визначення як пріоритету в роботі Державної автомобільної інспекції та її працівників надання допомоги учасникам дорожнього руху, в тому числі захисту їх прав та законних інтересів.

По-третє, додав І.ПУКШИН, Президент бачить нагальну необхідність у запровадженні сучасних технічних засобів контролю за дорожнім рухом. За його словами, В.ЮЩЕНКО переконаний у низькій ефективності стаціонарних постів дорожньо-патрульної служби, які на даний час вже не виконують своїх безпосередніх функцій.

І.ПУКШИН також зазначив, що Президент України також наголошує на необхідності вжиття рішучих заходів, спрямованих на виявлення та припинення зловживань працівників Державної автомобільної інспекції.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня ВР відмовилась підтримати в другому читанні законопроект, яким передбачалося вдосконалити регулювання відносин в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

"За" ухвалення даного проекту закону проголосували тільки 223 народних депутатів із 446, зареєстрованих у сесійній залі.

ВР також відмовилась направити даний проект закону на повторне друге читання. Таку пропозицію підтримали лише 224 народних депутати із 446, зареєстрованих у сесійній залі.

В жодному голосуванні не брали участь фракції меншості – Партії регіонів, КПУ та Блоку Литвина.

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК, коментуючи результати голосування, наголосив, що цей законопроект не стосується політичних питань, тому було б доцільно, аби його підтримали всі фракції. «Мова сьогодні йде не про те, що ми боремося за політичний закон і не про те, що боремося за політичні партії. Політичні примари затьмарили будь-який здоровий глузд», - сказав спікер.