Люди Луценка пропонують закрити ВР і розійтися

Депутати від “Народної самооборони” вважають, що поточну сесію Верховної Ради України варто закрити достроково через неефективну роботу парламенту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі “Народної самооборони”.

Зокрема, народний депутат України із групи «Народна самооборона» Олег НОВІКОВ наголосив, що поточну сесію Верховної Ради варто закривати, тому що депутати-«регіонали» зі своїх «дивних та принципових міркувань» не хочуть голосувати навіть за законопроекти, внесені членами їх фракції. На його думку, депутатам доцільніше поїхати працювати в округи або ж проводити роботу в комітетах. За його словами, у разі, якщо ситуація в парламенті стабілізується, тоді варто зібратися у парламенті через два тижні і в більш спокійній атмосфері почати працювати.

В свою чергу народний депутат Тарас СТЕЦЬКІВ заявив, що найкращим виходом із ситуації, що склалася у парламенті, є закриття сесії ВР і перенесення вирішення всіх питань на осінню сесію парламенту.