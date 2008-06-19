Тимошенко переводить стрілки на Януковича?

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, використовуючи результати перевірок Головного контрольно-ревізійного управління для звинувачень на адресу Партії регіонів і попереднього уряду, намагається не допустити початку можливих переговорів щодо створення «широкої» коаліції.

Таку думку сьогодні в ексклюзивному коментарі УНІАН висловив директор Центру соціальних досліджень «Софія» Андрей ЄРМОЛАЄВ.

«Видно, політичні сили, зацікавлені у збереженні формально існуючої коаліції, яка вже, на жаль, реально не здатна ні голосувати, ні працювати, роблять все, щоб попередити будь-які можливі і продуктивні переговори. Маніпулювання всією цією «абстрактною бухгалтерією» ГоловКРУ, як матеріальним інструментом, направлене, перш за все, на те, щоб створити негативний образ своїх політичних опонентів, а, відповідно, і негативний образ усіх можливих політичних змін. Абсолютно мають рацію ті, хто вважає, що ця компроматна атака пов`язана з кризою в нинішній коаліції і з гіпотетичною можливістю початку переговорів про створення нових політичних альянсів. Це удар на попередження. Як можна вести переговори з тими, кого ГоловКРУ і особисто прем`єр-міністр підозрюють у порушеннях? Це спекулятивний хід, який лежить просто на поверхні», - сказав А.ЄРМОЛАЄВ.

При цьому політолог вважає, що висловлені напередодні звинувачення Ю.ТИМОШЕНКО є логічним продовженням дій і заяв «Народної самооборони» на адресу Президента України Віктора ЮЩЕНКА і його Секретаріату. «Ми маємо цілий ряд достатньо системних і скоординованих кроків з боку «Народної самооборони». Йде організована і аргументована атака на президентські структури – на Секретаріат з вимогою розслідувань діяльності ДУС, з вимогою аналізу витрат коштів, що є у розпорядженні Президента і його Секретаріату, постановка питань про можливі корупційні дії Віктор БАЛОГИ, і фактично в ці ж дні Юлія ТИМОШЕНКО озвучує інформацію ГоловКРУ. До того ж, це звучить як політичний аргумент, оскільки звинувачення направлені проти її опонентів», - пояснив він.

Крім того, на думку А.ЄРМОЛАЄВА, Ю.ТИМОШЕНКО традиційно вміло використовує можливість, щоб переключити увагу громадськості з проблем, створених її урядом, на проблеми попереднього уряду. «Є інша, цікавіша сторона. Адже звинувачення попереднього уряду у фінансових порушеннях звучить на фоні звинувачень на адресу діючого уряду у втратах, які обчислюються теж мільярдами – зокрема, можливі спекуляції на фінансово-грошовому ринку, пов`язані з політикою стримання інфляції. Йдеться про реальні втрати людей, які тримали свої накопичення в іноземній валюті, зокрема на депозитах, які втратили мільярди недоотриманого прибутку. Йдеться також про ті реальні матеріальні втрати, які несуть зараз місцеве самоврядування, окремі сфери бюджетного фінансування, які недоотримують бюджетні кошти. Легше і простіше за все – перевести стрілки і показати, що в усьому винен попередній уряд», - додав політолог.

На його думку, звинувачення Ю.ТИМОШЕНКО є «арифметичною інтелектуальною грою». «Перевірка КРУ будується на основі фінансової гіпотези про те, що той чи інший актив або та чи інша операція недооцінена або проведена за розрахунками, які, на погляд КР, є неправильними. І на цій підставі з`являються мільйони або мільярди повітряних грошей - чи то недоотриманих, чи то незароблених… Арифметична інтелектуальна гра в політиці перетворюється на найпотужнішу зброю дискредитації», - зазначив він.

А.ЄРМОЛАЄВ нагадав, що уряд Ю.ТИМОШЕНКО вже неодноразово використовував ГоловКРУ «як страховище для політичних опонентів». «На поверхні спроба Ю.ТИМОШЕНКО організувати черговий скандал, причому у властивій їй манері з використанням метафор, з використанням політичних алегорій. У цій історії є ще одна складова – спроба зіскочити з проблеми звіту уряду, організувавши ось таку маленьку звитяжну компроматну війну. Дуже шкода, що в нашій політичній і правовій системі немає інструментів, які б дозволили притягнути до відповіді кожного політика, який використовує ось таку «важку артилерію» звинувачень, не приводячи для цього достатніх, доведених судом і слідчими органами аргументів», - вважає політолог.

Водночас, на його думку, правоохоронні структури зобов`язані відреагувати на заяви Ю.ТИМОШЕНКО. «Враховуючи, що заяви зробив не пересічний громадянин на мітингу, а прем`єр-міністр, звичайно ж, певні процедурні наслідки будуть. Але що стосується практичних наслідків – можливо, якісь слідчі дії, пов`язані з пошуком підтверджуючих фактів і будуть, проте, я сумніваюся в тому, що ця «бухгалтерія» ГоловКРУ має під собою реальний матеріальний грунт. Одна справа грати з цифрами з багатьма нулями у виступах і в алегоріях, і зовсім інша справа – довести, що це був злий намір, що йдеться про реальні втрати і про реальні доходи людей, які порушили закон. Мені здається, в цій частині, навряд, чи буде якесь серйозне продовження», – припустив А.ЄРМОЛАЄВ.