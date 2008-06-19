Бютівці кажуть, що ще вся ніч попереду, й план був Яценюка скинути

Фракція БЮТ не ночуватиме в парламенті, а пробуде в залі до шестої вечора, щоб не допустити "повзучого перевороту до кінця сесії", і розійдуться. Про це повідомив журналістів лідер фракції БЮТ в парламенті Іван Кириленко.

"Такої крайності не буде", - сказав депутат, якого цитує кореспондент ЛІГАБізнесІнформ, відповідаючи на питання, чи дійсно депутати від БЮТ збираються провести ніч у Верховній Раді.

Відповідаючи на питання, чи почнеться завтрашнє засідання з блокування трибуни БЮТ, І.Кириленко сказав: "Ніч ще попереду, Арсеній Петрович поїхав Президента проводжати - теж, напевно, порадиться, що робити, 225 – це 225, двоє ж від нас вийшло (депутатів з коаліції – ред.)".

І.Кириленко також підкреслив, що, оскільки Голова Верховної Ради А.Яценюк вечірнього засідання офіційно не закрив, сесія продовжується до 18 годин, і після 18:00 може бути тільки збори депутатів. Відповідаючи на питання, що зараз роблять в сесійному залі депутати від БЮТ, він сказав: "Ми зараз завершуємо пленарний день до 18 годин, після 18-ти може хто завгодно зайти в зал - це вже називається депутатські збори. Ви ж чули прес-конференцію (Голови ВР А.Яценюка - ред.), що вже був план його змістити, посадити тимчасову президію. Тимчасова президія - негайна відставка уряду. Такий швидкий повзучий швидкий переворот зробити. Ми про це знаємо".