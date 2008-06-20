Комуністи зібрали 1,5 млн. підписів за "вічну прописку" ЧФ РФ у Криму

У Криму зібрано 1,5 млн. підписів за безстрокове перебування Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі. Про це кореспонденту УНІАН повідомив другий секретар Кримського республіканського комітету Комуністичної партії України Юрій АКСЮТІН.

Збір підписів проводиться в наметах КПУ в Автономній Республіці Крим і Севастополі. «Зібрано 1,5 млн. підписів, - повідомив Ю.АКСЮТІН. – Збір підписів поки продовжується, тому що є охочі взяти в ньому участь».

Другий секретар кримського Рескому КПУ повідомив, що деякі російські відпочиваючі також висловлюють бажання поставити підписи за флот. Комуністи не проти залучення відпочиваючих до своєї акції.

Організатори збору підписів поки не можуть сказати, коли він завершиться. За словами Ю.АКСЮТІНА, кримські комуністи візьмуть участь у з`їзді КПУ, який пройде наприкінці цього тижня, порадяться з товаришами і вже потім визначаться, коли акція зі збору підписів завершиться.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня за ініціативою комуністів і антифашистів у Криму стартував збір підписів за те, щоб Чорноморський флот Росії «навіки залишався» в Севастополі. Комуністи заявляли про намір зібрати в АР Крим і Севастополі близько 2 млн. підписів.