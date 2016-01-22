У керівництві БПП допускають кадрові рішення щодо Кабміну 2-5 лютого

Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"На нашій фракції ми обговорювали деякі кандидатури, можливі зміни в складі уряду. Це обговорення було на рівні депутатських груп нашої фракції. Офіційного рішення фракція не приймала. Коли дійде справа до ротації в уряді, коли це питання буде на порядку денному, звичайно, ми розглянемо це на фракції, буде офіційна позиція фракції, і ми визначимося щодо наших кандидатур", - заявив Кононенко.

На його думку, на прийняття кадрових рішень не варто чекати на наступному сесійному тижні, оскільки порядок денний на цей тиждень вже сформовано.

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"Там досить багато питань, багато законів підійшли до другого читання, які необхідно приймати. Але ми працюємо два сесійних тижні поспіль, і я не виключаю, що на наступний сесійний тиждень, можливо, будуть винесені кадрові питання, але це залежить від деяких факторів: це бажання коаліції приймати рішення про зміни, тут потрібні голоси і узгодженість позицій партій коаліції; по-друге, це бажання уряду та прем'єр-міністра робити подання, і третє - це вже голосування в залі. Якщо всі ці три чинники збігаються, я не виключаю, що наступного тижня може бути, в тому числі, і розгляд кадрових питань", - зазначив заступник голови фракції БПП.

Кононенко також підтвердив, що кандидатура заступника голови Адміністрації президента Віталія Ковальчука обговорюється на посаду віце-прем'єр-міністра.

Також Кононенко заявив, що сам поки що має завдання в парламенті і на посаду в Кабміні не претендує.