Купрій: присутність іноземних дипломатів на засіданні по справі Корбана – сигнал, що пора припиняти політично мотивований процес

Про це свідчить присутність на засіданні Апеляційного суду столиці у справі Корбана 22 січня представників іноземних держав – головних зовнішньополітичних партнерів України. Таку думку на своїй сторінці в мережі Facebook висловив написав народний депутат, член політради УКРОПу Віталій Купрій.

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Нардеп нагадав, що за розглядом апеляційної скарги адвокатів політика на його арешт стежили дипломати представництва ЄС, посольства США і провідних країн Євросоюзу – Німеччини та Польщі.

За словами Віталія Купрія, це серйозний сигнал владі, який свідчить про те, що справа Геннадія Корбана стала політичним феноменом внутрішньої політики України, яскраво демонструє відсутність реформ в судовій і правоохоронній системах.

«Це свідчить про усвідомлення партнерами України політичну вмотивованість арешту і судового процесу по справі Корбана», – констатував політик.

Він додав, що, спираючись на зафіксовані факти порушень і впливу на судовий процес по справі голови політради УКРОПу, міжнародне співтовариство робить висновки про хід задекларованих владою реформ і її неготовність імплементувати проголошені європейські і загальнодемократичні цінності про верховенство права і незалежність судової системи.

«Вважаю, що влада повинна задуматися про наслідки судово-прокурорського свавілля в державі і зупинити цей безлад», – резюмував Віталій Купрій.