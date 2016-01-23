Порошенко обіцяє битися за кожен клаптик української землі для повернення Донбасу і Криму

Про це глава держави сказав на Конференції представників органів місцевого самоврядування – членів Асоціації міст України, передає кореспондент УНІАН.

Читайте такожПорошенко: Україна має сусіда, який заперечує саме наше право на існування"Як президент і як верховний головнокомандувач буду битися за кожен клаптик української землі і робити все можливе для того, щоб повернути територіальну цілісність, суверенітет України спершу на Донбас, потім до Криму. І заморозити цей конфлікт не дам", - наголосив Порошенко.