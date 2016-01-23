Порошенко обіцяє битися за кожен клаптик української землі для повернення Донбасу і Криму
16:53, 23 січня 2016Політика
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Президент Петро Порошенко наголошує, що битиметься за кожен клаптик української землі, щоб повернути суверенітет держави на Донбас і в Крим.
Фото УНИАН
Про це глава держави сказав на Конференції представників органів місцевого самоврядування – членів Асоціації міст України, передає кореспондент УНІАН.
Читайте такожПорошенко: Україна має сусіда, який заперечує саме наше право на існування"Як президент і як верховний головнокомандувач буду битися за кожен клаптик української землі і робити все можливе для того, щоб повернути територіальну цілісність, суверенітет України спершу на Донбас, потім до Криму. І заморозити цей конфлікт не дам", - наголосив Порошенко.
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