Пайєтт: Україна повинна ухвалити і затвердити зміни до Конституції в частині децентралізації

Про це американський дипломат сказав на Конференції представників органів місцевого самоврядування – членів Асоціації міст України, передає кореспондент УНІАН.

Читайте такожОлланд наполягає на якнайшвидшому ухваленні змін до Конституції України - посол"Перед Україною відкрилося надзвичайно важливе вікно можливостей у впровадженні системних змін та поглибленні реформ у всіх аспектах життя і на всіх рівнях керівництва України. Отже, саме зараз час для активного поштовху значущих змін для виконання того, що було обіцяно на Майдані. Серед найбільш важливих елементів процесу реформ в Україні є створення сприятливих умов для децентралізації та розвитку місцевого самоврядування з метою наближення влади для людей", - наголосив Пайєтт.

У зв'язку з цим він сказав: «Важливо ухвалити і затвердити зміни до Конституції, які закріплять ці реформи та створять надійні підвалини демократичного врядування».

При цьому дипломат запевнив, що США та європейська спільнота уважно слідкуватимуть за цим процесом.

Разом з тим він додав, що Україна вже багато досягла в сенсі вдосконалення законодавства, і зокрема, в напрямку фінансової децентралізації з метою надання важливих ресурсів місцевим громадам, що повинно дозволить їм значно покращити якість надання послуг мешканцям та поліпшити інфраструктуру.

Також посол назвав значним успіхом створення 159 об'єднаних громад.

"Ми віримо в те, що їхній успіх стане моттвуючим та надихаючим прикладом для інших громад в розумінні об'єднання та подальшої реформи місцевого самоврядування", - наголосив Джеффрі Пайєтт. За його словами, це можливо, і потрібно зробити ще більше у процесі реформ.

Посол оголосив про започаткування нового партнерства з Асоціацією міст України задля підтримки процесу децентралізації через впровадження нового проекту Агентства США з міжнародного розвитку USAID «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні».

В рамках цього проекту буде розвиватися співпраця Асоціації міст України та урядом для поглиблення демократії і посилення процесів децентралізації та зміцнення місцевого самоврядування.