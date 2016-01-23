Політрада "УКРОПу": у будь-якому регіоні опозиція має право на контрольні функції

За словами очільника міста, таке рішення він ухвалив, виходячи з європейських традицій. Адже політичні вподобання в місті поділилися рівно навпіл, тому інтереси містян мають право захищати представники різних партій.

Читайте такожМер Дніпропетровська сподівається, що в місті відновлять будівництво метро вже в лютому 2016 року«Пані Єпіфанцевій запропонована посада муніципального омбудсмена. Оскільки електоральні симпатії у Дніпропетровську поділилися порівну і половина міста проголосувала за «Опозиційний блок», то у традиціях європейської практики їй було запропонована контрольна функція», – заявив Борис Філатов. Також він пояснив, що на політраді УКРОПу було обговорене питання про функціонал омбудсмена: їй в жодному разі не будуть передані управлінські функції, доступ до керування міським господарством чи доступ до матеріальних цінностей. Представниця «опоблоку» виконуватиме винятково контрольну функцію над владою міста.

Водночас політик зазначив, що подібне кадрове рішення зовсім не означає, що "УКРОП" розглядає можливість співпраці в радах різних рівнів з «опоблоком». «Була широка дискусія. І ми дійшли одного висновку – партія ні в якому разі не порушує свого головного принципу щодо ніякого політичного об’єднання в блоки з «опоблоком» ні в яких радах. У ситуації з Єпіфанцевою – це не політичне об’єднання, а лише кадрове призначення», – пояснив Борис Філатов.

Кадрову ініціативу мера Дніпропетровська підтримав голова Волинської обласної ради, член політради "УКРОПу" Ігор Палиця. Він вважає, що таким чином можна уникнути викривлення інформації про роботу міської влади. Маючи контрольну функцію, політичні конкуренти матимуть доступ до інформації про стан справ у місті.

«Вони, наскільки я розумію, матимуть доступ до усіх контрольних цифр і можливість отримати всю інформацію, як працюють комунальні підприємства, як витрачається бюджет. Я вважаю, що це правильне рішення», – наголосив Ігор Палиця. Також він додав, що подібні принципи потрібно запровадити і у Верховній Раді, «щоб не керувала коаліція як хоче, куди хоче, не даючи опозиціонерам, які б вони не були, можливості контролю діяльності коаліції».