Дату голосування за зміни до Конституції щодо правосуддя визначать на погоджувальній раді - Гройсман

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради Володимир Гройман заявив сьогодні журналістам після Конференції представників органів місцевого самоврядування – членів Асоціації міст України у Києві, відповідаючи на запитання, коли відбудеться голосування за законопроект про внесення змін до Конституції в частині правосуддя.

Читайте такожКС дав позитивний висновок щодо змін до Конституції в частині правосуддя«Проведемо Погоджувальну раду, порадимося і тоді визначимо, що, коли будемо голосувати», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада рішенням від 22 грудня 2015 року звернулася до Конституційного Суду з клопотанням надати висновок щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції щодо правосуддя (№ 3524), поданого президентом України на її розгляд як невідкладний, вимогам статей 157 і 158 Основного Закону.

14 січня президент висловив сподівання, що до 2 лютого Верховна Рада проголосує за зміни до Конституції в частині правосуддя в першому читанні.

22 січня Конституційний Суд визнав, що зміни до Конституції України щодо правосуддя відповідають вимогам статей 157 і 158 Основного Закону.

Наступний пленарний тиждень триватиме з 26 по 29 січня.