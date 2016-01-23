Дату голосування за зміни до Конституції щодо правосуддя визначать на погоджувальній раді - Гройсман

19:40, 23 січня 2016
Політика
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 День голосування за законопроект про внесення змін до Конституції в частині правосуддя буде визначено на засіданні Погоджувальної ради парламенту.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради Володимир Гройман заявив сьогодні журналістам після Конференції представників органів місцевого самоврядування – членів Асоціації міст України у Києві, відповідаючи на запитання, коли відбудеться голосування за законопроект про внесення змін до Конституції в частині правосуддя.

Читайте такожКС дав позитивний висновок щодо змін до Конституції в частині правосуддя«Проведемо Погоджувальну раду, порадимося і тоді визначимо, що, коли будемо голосувати», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада рішенням від 22 грудня 2015 року звернулася до Конституційного Суду з клопотанням надати висновок щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції щодо правосуддя (№ 3524), поданого президентом України на її розгляд як невідкладний, вимогам статей 157 і 158 Основного Закону.

14 січня президент висловив сподівання, що до 2 лютого Верховна Рада проголосує за зміни до Конституції в частині правосуддя в першому читанні.

22 січня Конституційний Суд визнав, що зміни до Конституції України щодо правосуддя відповідають вимогам статей 157 і 158 Основного Закону.

Наступний пленарний тиждень триватиме з 26 по 29 січня.

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