Частина Нашої України переходить в опозицію
Позицію вже підтримали понад 10 членів фракції
Частина фракції "Наша Україна" заявляє про перехід в опозицію.
Як повідомляє “Українська правда”, про це заявив член "Нашої України" Микола КАТЕРИНЧУК в ефірі “5-го каналу”.
"Ми бачимо свою роботу як конструктивна опозиція. Змістовна опозиція. Без опозиції влада може направлятись лише в один бік - авторитарної моделі", - зазначив він.
М.КАТЕРИНЧУК зауважив, що таку позицію вже підтримали понад 10 членів фракції.
Серед цих людей він назвав депутатів В’ячеслава КИРИЛЕНКА, Руслана КНЯЗЕВИЧА, Ксенію ЛЯПІНУ, Рефата ЧУБАРОВА і Ярослава КЕНДЗЬОРА.
М.КАТЕРИНЧУК також висловив сподівання, що до них приєднаються і деякі інші члени фракції.
Як повідомляв УНІАН, учора, 3 серпня, фракція “Наша Україна” на своєму засіданні ухвалила рішення про входження до Коаліції національної єдності.