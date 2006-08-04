Частина Нашої України переходить в опозицію

Частина фракції "Наша Україна" заявляє про перехід в опозицію.

Як повідомляє “Українська правда”, про це заявив член "Нашої України" Микола КАТЕРИНЧУК в ефірі “5-го каналу”.

"Ми бачимо свою роботу як конструктивна опозиція. Змістовна опозиція. Без опозиції влада може направлятись лише в один бік - авторитарної моделі", - зазначив він.

М.КАТЕРИНЧУК зауважив, що таку позицію вже підтримали понад 10 членів фракції.

Серед цих людей він назвав депутатів В’ячеслава КИРИЛЕНКА, Руслана КНЯЗЕВИЧА, Ксенію ЛЯПІНУ, Рефата ЧУБАРОВА і Ярослава КЕНДЗЬОРА.

М.КАТЕРИНЧУК також висловив сподівання, що до них приєднаються і деякі інші члени фракції.

Як повідомляв УНІАН, учора, 3 серпня, фракція “Наша Україна” на своєму засіданні ухвалила рішення про входження до Коаліції національної єдності.