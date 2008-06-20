У Криму від удару блискавки постраждало 10 осіб
14:54, 20 червня 2008Політика
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З них 9 - тяжко
У Білогірському районі Криму сьогодні внаслідок удару блискавки постраждали 10 осіб, 9 з яких – тяжко.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, трагедія сталася сьогодні близько 12-ї години.
Під час сильної зливи 10 людей сховалися під навіс автобусної зупинки. В якийсь момент поруч, у 15-метровий тополь, вдарила блискавка. В результаті 5 чоловіків та 4 жінки отримали ураження електричним струмом і були госпіталізовані.
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