У Криму від удару блискавки постраждало 10 осіб

У Білогірському районі Криму сьогодні внаслідок удару блискавки постраждали 10 осіб, 9 з яких – тяжко.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, трагедія сталася сьогодні близько 12-ї години.

Під час сильної зливи 10 людей сховалися під навіс автобусної зупинки. В якийсь момент поруч, у 15-метровий тополь, вдарила блискавка. В результаті 5 чоловіків та 4 жінки отримали ураження електричним струмом і були госпіталізовані.