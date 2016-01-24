Порошенко розповів про користь від децентралізації

Про це він повідомив сьогодні в інтерв’ю українським телеканалам.

«Децентралізація – це абсолютно не стільки і не тільки про Мінські угоди, децентралізація – це одна з ключових реформ в країні, і не всі розуміють важливість, доленосність цієї реформи», - вважає президент.

За його словами, реформа децентралізації полягає у більш ефективному використанні бюджетних грошей, які вже передані місцевим бюджетам.

«На 40% бюджети зросли, і люди мають право знати, наскільки ефективно вони використовуються. Перші кроки, які були зроблені, – це будівництво доріг… вперше почали будувати нормальні, якісні дороги за нормальною ціною – це абсолютно очевидна та необхідна річ для України, тому я в жодному разі не дам скасувати голосування змін до Конституції (в частині децентралізації - УНІАН)», - заявив Порошенко.

«Хочу наголосити, що я впевнений в українському парламенті, я впевнений в розумі українських парламентаріїв. Я впевнений, що ті технології, які сьогодні долучаються для того, щоб зірвати цей процес, вони не пройдуть, і тому, хто хоче порулити або покласти на Україну відповідальність за зрив Мінських домовленостей, я цього просто не дам зробити», - додав президент.

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Як повідомляв УНІАН, 31 серпня 2015 року Верховна Рада схвалила у першому читанні зміни до Конституції в частині децентралізації.

Згідно з регламентом ВР, парламент ухвалює відповідний законопроект у першому читанні щонайменше 226 голосами. На наступній сесії для остаточного ухвалення закону про внесення змін до Конституції необхідно не менш як 300 голосів народних депутатів.

9 грудня у Комітеті ВР з питань правової політики та правосуддя наголосили, що в разі, якщо до кінця поточної сесії (2 лютого) конституційний законопроект щодо децентралізації не буде розглянутий, то він вважатиметься відхиленим.

Водночас 19 січня 2016 р. до Конституційного Суду надійшло подання 51 народного депутата (переважно із фракцій «БПП» і «Народний фронт») щодо офіційного тлумачення положення статті 155 Конституції «на наступній черговій сесії Верховної Ради України» в контексті ухвалення змін до Основного Закону в частині децентралізації.

Депутати просять КС розтлумачити: йдеться про наступну за номером сесію парламенту або ж «мається на увазі будь-яка інша наступна сесія Верховної Ради».

23 січня Порошенко заявив, що у Верховній Раді є 300 голосів для ухвалення змін до Конституції щодо децентралізації, і вони можуть бути прийняті на наступній сесії парламенту у І півріччі 2016 року.