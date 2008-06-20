Черновецький не розуміє, чим Київрада гірша за парламент

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ за підтримки депутатів має намір звернутися до Конституційного Суду України для роз`яснень про терміни роботи Київради у зв`язку з позачерговими виборами депутатів ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам, коментуючи свою заяву на засіданні колегії Київської міської державної адміністрації.

«Оскільки з регіональними радами вчинили не дуже коректно, ми, я думаю, зберемо 45 голосів і звернемося до Конституційного Суду для того, аби перш ніж призначати вибори, ті, хто це робить незаконно, знали про наслідки», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

На його думку, в принципі жодних роз`яснень на сьогодні з цього приводу не повинно бути, оскільки в Конституції все передбачено.

«У нас немає виборів тих, які в Києві відбувалися. У нас є звичайні вибори і звичайні терміни», - наголосив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. За його словами, будь-яке скорочення конституційного терміну роботи депутатів Київради буде свавіллям.

«Якщо Верховна Рада зараз пропрацювала два роки, пішла у відставку, потім знову прийшла на роботу, - ніхто не ставить питання про те, скільки років їй працювати. Чому це питання має порушуватись для Київради?», - запитав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ на засіданні колегії КМДА заявив, що сподівається на роз`яснення КС щодо періоду його перебування на посаді Київського міського голови у зв`язку з проведеними в столиці позачерговими виборами 25 травня мера і Київради.

«У нас попереду, якщо Конституція буде витримана, ще чотири роки роботи моєї і п`ять років – для Київради. Я сподіваюся, що Конституційний Суд дасть роз`яснення з цього питання, і більше повторних виборів в Україні не буде», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.