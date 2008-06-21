У разі нападу на Іран голова МАГАТЕ піде у відставку

Іран без зупинок продовжує збагачувати ядерне паливо, заявив представник Ірану при Міжнародному агентстві по атомній енергії (МАГАТЕ) Алі Асгар Солтаніє, слова якого передає Reuters. "Іран продовжує діяльність із збагачення ядерного палива безупинно", - сказав Солтаніє в інтерв`ю державному телеканалові.

За день раніше "Нью-Йорк Таймс" оприлюднила матеріал, повідомивши, що Ізраїль провів військові навчання, які неназвані офіційні особи в адміністрації США та Пентагоні розцінили як "репетицію потенційного бомбового удару по іранських ядерних об`єктах".

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Мохаммед ель-Барадеї у суботу заявив, що він подасть у відставку в разі нападу на Іран.