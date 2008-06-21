Томенко: українцям не подобається коаліція БЮТ і НУНС (опитування)

Переважна більшість громадян України (62,9%) вважає, що нинішня парламентська коаліція працює здебільшого неефективно.

Про це свідчать передані агентству УНІАН прес-службою народного депутата Миколи ТОМЕНКА результати всеукраїнського соціологічного дослідження, проведеного 6-15 червня „Українським демократичним колом” на замовлення Інституту політики.

Позитивно діяльність парламентської коаліції оцінили лише 18,2% опитаних. 40,2% громадян переконані, що найближчим часом така коаліція розпадеться, 22,2% вважають, що нинішня парламентська більшість проіснує до кінця року.

Водночас коаліцію у складі Партії регіонів, НУ-НС і Блоку Литвина підтримують 23,5%, не підтримують 50,2% опитаних. Коаліцію між БЮТ і Партією регіонів підтримують 18,6%, не підтримують 59,2%.

Як зазначив М.ТОМЕНКО, здавалося б, що за цієї ситуації суспільство могло б підтримати радикальний варіант розвитку подій - позачергові парламентські вибори, проте за таку ідею висловилися лише 16,5% громадян.

На думку М.ТОМЕНКА, у виникненні такої ситуації винне як суспільство, так і політики. „Політки у своїх дискусіях не пропонують чітких, зрозумілих та конструктивних варіантів виходу із політичної кризи. А суспільство, втомившись від непродуктивної української політики, стає все більш апатичним. Образно можна охарактеризувати цю ситуацію так: парламентський конфлікт помножений на суспільну апатію дорівнює системній політичній кризі в державі”, - зазначив М.ТОМЕНКО.

А це, за його словами, означає, що вийти із цієї системної кризи не можна одним простим рішенням. „Вихід повинен передбачати системну заходів і спільних дій як влади, так і опозиції. А звідси – неминучий політичний переговорний процес між ключовими політичними гравцями з метою напрацювання плану спільних дій та відмова від публічних взаємних звинувачень та ультиматумів”, - переконаний М.ТОМЕНКО.

Результати соцопитування також засвідчили, що більшість громадян України (68,9%) вважають, що все, що відбувається сьогодні в державі, йде у неправильному напрямі, і лише 11,1% громадян вважають, що все відбувається у правильному напрямку.

"Сьогодні суспільство не вірить в ефективність і довготривалість нинішньої коаліції між БЮТ і НУ-НС. Водночас, громадяни не бачать позитивного майбутнього і в інших варіантах коаліцій”, - зазначив М.ТОМЕНКО.