Черновецький звільнив Кільчицьку як найслабшу ланку?

Відставка Ірени Кільчицької з посади заступника голови КМДА мала на меті символізувати очищення команди Леоніда Черновецького від минулих помилок. Таку думку висловив «Газете по-киевски» політолог Костянтин Бондаренко.

За його словами, зазвичай після обрання політика на другий термін підводяться підсумки першого терміну і відповідно з команди йдуть ті, кого вважають винуватцями прорахунків.

«У цій ситуації пішла Кільчицка, і навіть не дивлячись на те, що вона, як ніхто інший, віддано захищала Черновецького – він заяву підписав. Очевидно, промерська команда вирішила, що саме вона є слабкою ланкою минулої каденції Черновецького», - відзначив Бондаренко відносно Кільчицької. підкресливши, що загалом вона пропрацювала з Черновецьким 12 років.

Він також відзначив, що після відставки Кільчицької, у Черновецького напевно відпали будь-які передумови для того, щоб продовжувати чистку в своєму оточенні. Зараз йому немає сенсу міняти, що-небудь і кого-небудь у своїй команді.