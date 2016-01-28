Рада не захотіла голосувати за законопроект про виключення кандидатів у депутати з виборчого списку

Як передає кореспондент УНІАН, за включення його до розгляду проголосували лише 184 народних депутатів із 345, зареєстрованих у сесійній залі.

Документом пропонується встановити, що перелік та черговість кандидатів у депутати у виборчому списку, визначені партією, не можуть бути змінені після подання документів реєстрації Центральною виборчою комісією до оголошення результатів виборів.

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Водночас, після оголошення результатів виборів кандидати в депутати можуть бути виключені із виборчого списку за рішенням з’їзду партії.

Рішення з’їзду партії про виключення кандидатів у депутати з виборчого списку підлягає реєстрації у ЦВК.

Нині у відповідному положенні визначається лише, що перелік та черговість кандидатів у депутати у виборчому списку, визначені партією, не можуть бути змінені після подання документів реєстрації ЦВК.