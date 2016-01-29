Сьогодні Рада розгляне законопроект про позбавлення громадянства за злочини проти нацбезпеки (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, загалом сьогодні передбачається розглянути шість законопроектів у першому читанні.

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Серед них, зокрема питання посилення захисту прав на нерухоме майно та внесення змін до Закону “Про Державну кримінально-виконавчу службу України” щодо призначення керівника центрального органу виконавчої влади.

Традиційно на початку п'ятничного засідання ВР відбудеться Година запитань до уряду.