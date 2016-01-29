Сьогодні Рада розгляне законопроект про позбавлення громадянства за злочини проти нацбезпеки (наживо)
10:01, 29 січня 2016Політика
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Сьогодні Верховна Рада України розгляне законопроект про можливість позбавлення громадянства України для осіб, які вчинили злочини проти основ національної безпеки.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, загалом сьогодні передбачається розглянути шість законопроектів у першому читанні.
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Серед них, зокрема питання посилення захисту прав на нерухоме майно та внесення змін до Закону “Про Державну кримінально-виконавчу службу України” щодо призначення керівника центрального органу виконавчої влади.
Традиційно на початку п'ятничного засідання ВР відбудеться Година запитань до уряду.
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