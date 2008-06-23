Заради Тимошенко ВР блокуватимуть до кінця сесії?

Лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО прогнозує, що блокування парламентської трибуни триватиме до закриття нинішньою сесії Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції КПУ П.СИМОНЕНО сьогодні на прес-конференції.

За його словами, це робитиметься для того, щоб «залишити цей уряд» і зберегти «свої можливості при владі».

«Я розумію, що позиція Арсенія ЯЦЕНЮКА залежить від того, які вказівки через «Нашу Україну» дані йому Президентом. Він не є незалежною людиною», - сказав П.СИМОНЕНКО.

Він зазначив, що дії фракції КПУ будуть спрямовані «на захист Верховної Ради, щоб вона справді працювала і не була предметом для спекуляцій».

Він підкреслив, що фракція КПУ наполягатиме на тому, щоб був завершений процес формування керівництва Верховної Ради, не дозволивши А.ЯЦЕНЮКУ одноосібно в будь-який час закривати безпідставно засідання ВР.