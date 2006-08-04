ВР обрала чотирьох з п’яти суддів Конституційного суду

Верховна Рада України обрала чотирьох з п’яти суддів Конституційного Суду за квотою парламенту

Як повідомило УНІАН джерело в лічильній комісії парламенту, більш як 226 голосів набрали Марія МАРКУШ, Анатолій ГОЛОВІН, Михайло КОЛОС та В’ячеслав ОВЧАРЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді проходить голосування щодо кандидатур суддів Конституційного Суду України.

До бюлетеню для голосування внесено 11 кандидатів на посади суддів КС.

На 5 посад суддів Конституційного Суду від парламенту претендують:

Тамара КУДЛАЙ – директор Інституту повітряного і космічного права;

Петро СТЕЦЮК – старший науковий співробітник Львівського національного університету імені Франка;

Галина БАЛЮК – професор кафедри трудового, земельного та екологічного права Національного університету імені Тараса Шевченка;

Марія МАРКУШ – тимчасово не працює, народний депутат минулого скликання;

Іван ПИЖИК – начальник відділу міжнародного співробітництва та зв’язків з органами державної влади та управління секретаріату Вищої ради юстиції;

Анжеліка СТРИЖЕВСЬКА – суддя Апеляційного суду міста Києва;

Анатолій ГОЛОВІН;

Михайло КОЛОС – працював в системі виправно-трудових установ, завідуючий кафедри спеціальних юридичних дисциплін правознавчого факультету Національного університету "Острозька академія";

Микола МОРОЗ – суддя Верховного Суду України;

Микола ШЕЛЕСТ – суддя Верховного Суду України;

В’ячеслав ОВЧАРЕНКО – голова Єнакіївського міського суду.