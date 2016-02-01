У ЄС вивчають ухвалу суду щодо скасування санкцій проти Азарова та ще чотирьох екс-соратників Януковича

Про це сьогодні у Брюсселі повідомила власному кореспонденту УНІАН речник представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні Майя Косьянчич.

«Ми взяли до відома постанову суду (щодо анулювання заморожування активів п'ятьох українців на період з 6 березня 2014 року по 5 березня 2015). Інститути ЄС уважно вивчають це рішення», - зазначила вона.

За словами Косьянчич, будуть вивчені варіанти з метою можливих відповідних процесуальних дій.

При цьому речник звернула увагу, що з п'яти українців, щодо яких генсуд ухвалив рішення, Олексій Азаров вже був вилучений зі списку осіб, до яких застосовані обмежувальні заходи до 5 березня 2015 року.

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«Важливо зазначити, що рішення відносяться тільки до списку, щодо якого Рада ухвалила рішення у березні 2014 року. Подальше повторне рішення стосовно списку від березня 2015, яке було ухвалено після того, як у січні 2015 року у критерії обмежувальних заходів були внесені зміни, залишається. Це повторне рішення щодо списку було прийнято на основі оновленої інформації української влади», - наголосила Косьянчич.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня генеральний суд ЄС ухвалив скасувати рішення Ради ЄС від 5 березня 2014 року, яким були застосовані обмежувальні заходи у вигляді заморожування, стосовно екс-прем'єр-міністра Миколи Азарова та його сина Олексія Азарова, колишнього першого віце-прем'єр-міністра Сергія Арбузова, екс-міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького та Сергія Клюєва, брата екс-глави Адміністрації президента Віктора Януковича.