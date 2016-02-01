Порошенко: Бойовики замість відведення важкого озброєння активно застосовують його на Донбасі
17:36, 01 лютого 2016Політика
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За словами Порошенка, бойовики порушують Мінські домовленості та замість того, щоб відводити озброєння, активно його застосовують.
REUTERS
Президент України Петро Порошенко констатує, що підтримувані Росією бойовики замість відведення важкого озброєння активно застосовують його на Донбасі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на спільній прес-конференції з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель сьогодні у Берліні.
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«У багатьох випадках підтримувані Росією бойовики використовують важке озброєння, що заборонене Мінськими домовленостями», - підкреслив президент.
За словами Порошенка, бойовики порушують Мінські домовленості та замість того, щоб відводити озброєння, активно його застосовують.
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