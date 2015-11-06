Голови МЗС "нормандської четвірки": Відведення важкого озброєння має завершитися до грудня

Окрім того, наступного року на контрольованих сепаратистами територіях мають відбутись вибори, передає DW.

Також дипломати наголосили на необхідності укладення точних правил розмінування на Донбасі, яке має розпочатись до зими. Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр висловив переконання, що всі сторони працюють над подоланням перешкод. Наступна зустріч у "нормандському форматі" має відбутися в грудні, зазначає dpa.

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Перемир'я на Донбасі, яке було одним із пунктів мінських домовленостей, триває з початку вересня. Тепер же дипломати сподіваються на втілення й інших пунктів мінських угод. Раніше планувалося, що процес реалізації мінських домовленостей триватиме до кінця року. Водночас міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що мінські домовленості мають залишатися чинними до їхнього повного виконання, додає агентство dpa. Також Лавров закликав сепаратистів надати можливість гуманітарним організаціям працювати на Донбасі.