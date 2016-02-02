Луценко повідомив, коли може розпочатися переатестація суддів

Про це заявив глава фракції "БПП" Юрій Луценко в ефірі телеканалу ICTV, передає Українська правда.

"Якщо завтра ми набираємо 226 голосів, я дуже сподіваюся, що так воно й буде, то друге читання може відбутися уже навесні, а це означає, що першого вересня може початися переатестація суддів", - повідомив політик.

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Як повідомляв УНІАН, Конституційний суд України визнав конституційним доопрацьований законопроект про внесення змін до Конституції в частині правосуддя.

Нагадаємо, Верховна Рада 28 січня направила до КС доопрацьований проект закону "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)".

Цей законопроект був внесений у ВР президентом України 26 січня на заміну відповідного законопроекту, щодо якого Конституційний суд 22 січня вже дав позитивний висновок.

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На відміну від попереднього варіанту, в цьому законопроекті, зокрема, зберігається право парламенту висловлювати недовіру генеральному прокурору. В першому варіанті змін до Конституції передбачалося позбавити ВР цього права.