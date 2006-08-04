Президент може відкликати кандидатуру Януковича

Президент України Віктор ЮЩЕНКО може відкликати кандидатуру Віктора ЯНУКОВИЧА на посаду прем’єр-міністра у зв’язку зі зривом домовленостей.

Як повідомило УНІАН джерело з фракції “Наша Україна”, у зв’язку зі зривом домовленостей щодо голосування за суддів Конституційного Суду, зокрема того, що депутати не підтримали кандидатуру Петра СТЕЦЮКА на посаду судді КС, яку пропонувала “Наша Україна”, Президент може відкликати подання на В.ЯНУКОВИЧА.

Джерело звернуло увагу на те, що Президент досі не з’явився в парламенті, хоча мав це зробити о 15.30.

Як повідомляв УНІАН, депутати обрали чотирьох з п’яти суддів Конституційного Суду за квотою парламенту. За даними джерела в лічильній комісії парламенту, більш як 226 голосів набрали Марія МАРКУШ, Анатолій ГОЛОВІН, Михайло КОЛОС та В’ячеслав ОВЧАРЕНКО.

Водночас кандидатура старшого наукового співробітника Львівського національного університету імені Франка П.СТЕЦЮКА, яку висувала “Наша Україна” на посаду судді КС, не набрала необхідної кількості голосів.

Член фракції “Наша Україна” Анатолій КІНАХ вже заявив, що “Наша Україна” через це не братиме участі у формуванні уряду.