"Самопоміч" не голосуватиме за попереднє схвалення змін до Конституції щодо правосуддя - нардеп
Фракція "Самопоміч" не голосуватиме за попереднє схвалення змін до Конституції щодо правосуддя.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала народний депутат України Олена Сотник на засіданні парламенту.
Вона нагадала, що Конституційний суд України дав позитивний висновок щодо відповідності даного законопроекту вимогам статей 157 і 158 Конституції України, але в той же час було висловлено 10 суддями КС окремі думки, де піддається гострій критиці текст законопроекту.
“Кожна ця окрема думка носить негативний характер щодо змін до цієї Конституції”, - зазначила вона.
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Сотник підкреслила, що “за даних обставин ми не можемо прийняти це рішення в першому читанні і у зв'язку з цим фракція “Самопоміч” пропонує не губити ту хорошу справу, яку зробив же сьогодні цей парламент”.
За її словами, необхідно даний законопроект спрямувати на доопрацювання в профільний комітет з тим, щоб зняти положення, які містять “дуже серйозну загрозу тотального контролю президентом над суддівською гілкою влади наступні два роки.
Вона наголосила, що парламент має доопрацювати даний законопроект і “привести його до такого стану, щоб ми чітко могли вказати суспільству, що ці зміни до судоустрою гарантують право на справедливий суд”.